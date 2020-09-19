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Путин рассказал, почему России пришлось создать гиперзвуковое оружие

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Президент РФ рассказал об угрозах со стороны США.

Владимир Путин рассказал, почему России пришлось создать гиперзвуковое оружие. Об этом президент сообщил во время онлайн встречи с ракетостроителем Гербертом Ефремовым. По словам политика, Москве пришлось создавать новые ракеты после выхода США из Договора по противоракетной обороне.

Выход США из договора в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия. Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание Вашингтоном системы стратегической ПРО

Владимир Путин, президент России

Российский лидер напомнил, что в перспективе американская система ПРО могла нейтрализовать весь ядерный потенциал РФ. Владимир Путин добавил, что этого не произошло благодаря Ефремову и его коллегам.

"Алмаз-Антей" впервые представит ЗРС "Антей-4000".

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: владимир путин, гиперзвуковое оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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