Концерт "Алмаз-Антей" продал три объекта в Петербурге

Концерт продал объекты на Обводном канале, Шкиперском протоке и Малом проспекте Петроградской стороны.

Во вторник, 19 января, концерн "Алмаз-Антей" в Петербурге продал три объекта крупному девелоперу. Об этом сообщила "Фонтанка".

Участки компании уйдут по застройку: 12 гектаров на Васильевском острове, на которых располагается ВНИИ радиоаппаратуры, приобрела "Группа ЛСР". Лот оценили в 4,8 миллиарда рублей. Участок на углу Обводного канала и Лермонтовского проспекта купила группа RBI, заплатив 2,6 миллиарда рублей. Третий объект общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров расположен на Петроградке приобрела московская компания ООО "Пегас". "Фонтанка" отметила, что за этой фирмой может стоять девелоперская группа "ПИК".

Вырученные деньги от продажи зданий направят на финансирование программы развития предприятий и погашения взятых на это кредитов.

Ранее мы писали, что "Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны очередной комплект С-400.

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