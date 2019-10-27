Завершены съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде

Роль главного злодея в картине исполнит оскароносный Рами Малек.

Официально объявлено о завершении съемок нового фильма о суперагенте Джеймсе Бонде под названием "Не время умирать". Об этом на своей странице в Twitter рассказал режиссер Кэри Фукунага.

Постановщик уточнил, что картина теперь увидит свет в кинотеатрах по всему миру в апреле 2020 года. К роли агента 007 в последний раз вернется актер Дэниел Крейг: 25-й фильм франшизы стал для него пятым по счету.

Сюжет "Не время умирать" пока держится в секрете. Однако уже сейчас продюсер фильма Барбара Брокколи оценивает высококлассную актерскую игру Рами Малека – главного злодея.

Ранее мы раскрыли название новой картины и отметили, что Бонд вошел в список самых сексуальных персонажей в истории кино.

Видео: YouTube / Voce Spettacolo