Сотрудники "Теплосети" завершили ремонт трубы на Тележной

Работа всех систем теплоснабжения в настоящее время проходит в штатном режиме.

Ремонт трёхметрового трубопровода на Тележной улице был завершён сотрудниками АО "Телосеть Санкт-Петербурга" утром 16 февраля. Пресс-служба "Теплосеть Санкт-Петербурга" сообщила, что была проведена диагностика и выполнено подключение нового участка.

Работа всех систем теплоснабжения в настоящее время проходит в штатном режиме. В пресс-службе отмечается, что в случае отсутствия горячей воды рекомендуется обращаться в управляющую компанию, так как подача тепла зависит от состояния внутридомовых коммуникаций.

Напомним, что несколько домов в центре Петербурга остались без отопления 15 февраля из-за дефекта на Тележной улице. Чтобы избежать аварии, был срочно осуществлён ремонт, что привело к временным ограничениям в теплоснабжении и переводу горячей воды на резервную схему.

Ранее мы сообщили о том, что начался новый этап реконструкции тепломагистрали "Дачная".

Фото: ВКонтакте / Муниципальный округ Правобережный (архив)