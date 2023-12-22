Начался новый этап реконструкции тепломагистрали "Дачная"

Сейчас ведется монтаж 518 метров временного трубопровода диаметром 700 мм.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" заменит почти 500 метров ненадежных трубопроводов на улице Кронштадтская – от улицы Ивана Зубкова в сторону улицы Портовая – на современные энергоэффективные трубы в пенополиуретановой теплоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике.

Реконструированный участок обеспечит надежную подачу горячей воды и тепла для 622 домов, из которых 482 жилых, 45 детских учреждений, 7 лечебных. Новые трубы оснащены системой оперативно-дистанционного контроля влажности, которая сигнализирует о возможных повреждениях и позволяет не допускать развитие дефектов.

Сейчас ведется монтаж 518 метров временного трубопровода диаметром 700 мм. Временная сеть обеспечит подачу горячей воды и тепла в дома на период реконструкции. Во время работ пешеходный переход между домами 22 и 24 по Кронштадтской улице будет закрыт. Завершить реконструкцию участка планируется в III квартале 2024 года.

В конце 2023 года предприятие уже модернизировало 350 метров трубопровода тепломагистрали "Дачная", проходящей по улице Кронштадтская от дороги на Турухтанные острова в сторону улицы Портовая.

В конце январе в Пушкине стартовали работы по реконструкции трубопроводов на Малой улице.

Фото: Комитет по энергетике