В целом ситуацию с соблюдением ограничительных мер в праздничный период в Смольном оценили как "стабильную".

Улицы в Петербурге на предмет выполнения "вирусных" норм патрулируют 20 бригад. Об этом 5 января рассказали в аппарате вице-губернатора города Евгения Елина. Там отметили, что сотрудники смольнинского ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасности продолжают проводить мониторинг ситуации по соблюдению ограничительных мер по коронавирусу в городе.

В контрольных мероприятиях принимают участие специалисты Комитета по контролю за имуществом, Комитета по промышленной политике, районных администраций города, сотрудники МВД, Росгвардии и Роспотребнадзора. Ежедневно улицы города патрулируют более 20 мобильных бригад, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях.

В первые дни нового года Ситуационным центром зафиксированы нарушения ограничительных мер на предприятиях общественного питания, деятельность которых была приостановлена с 30 декабря по 3 января. Наибольшее количество нарушений выявлено в Адмиралтейском и Центральном районах. Составлено 16 протоколов осмотров, рассказали в правительстве.

В целом ситуацию с соблюдением ограничительных мер в праздничный период в Смольном оценили как "стабильную".

Отдельно в аппарате вице-губернатора рассказали о вечеринке на Конюшенной площади, замеченной ранее. В Смольном отметили, что с участниками "массового мероприятия" 3 января профилактические беседы провели сотрудники полиции, никого не задерживали.

До 31 января 2021-го года заведения общепита в Петербурге должны работать с 06:00 до 23:00. В ночное время заведения должны быть закрыты. Обязательным условием является наличие QR-кода, а также соблюдение всех стандартов безопасности деятельности.

Фото: Piter.tv