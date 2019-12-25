Грядки с урожаем в посёлке "Дунай" ушли под воду

Жители называют происходящее "экологической катастрофой местного значения". Систему мелиорации начнут обновлять только при выдаче соответствующего ордера. На работы могут уйти несколько месяцев.

После публикации новости об утонувших грибах во Всеволожском районе Ленобласти, в редакцию Piter.TV обратилась жительница СНТ "Светлана-1" посёлка "Дунай". По её словам, нагрянувший на прошлой неделе циклон "Орнелла" погрузил под воду не только добычу любителей "тихой охоты" в лесах, но и грядки с урожаем на дачных участках.

По информации нашего издания, в зоне подтопления оказалось сразу несколько СНТ. Многие люди проживают в загородных домах постоянно – сейчас они не могут выйти на участок без использования специальных мостков. Грядки покоятся под водой на глубине в несколько сантиметров, а выращенные за лето посадки плавают в лужах.

Собеседница Piter.TV называет происходящее "экологической катастрофой местного значения", отмечая, что грязь из выгребных ям и проезжей части во время потопа попадает на участки и наносит огромный вред почве. Таким образом, садоводам будет опасно выращивать урожай в следующем году.

Как пояснили в администрации МО "Морозовское городское поселение", проблема возникла из-за засыпанной канавы, которая тянется вдоль Дунайского проспекта. Сегодня должны открыть ордер на производство работ по расчистке участка. Местная жительница отмечает, что на уничтожение существовавшей ранее системы мелиорации разрешения не требовалось. Вероятно, до конца мероприятий не доживут деревья и кусты.

О затоплениях также сообщила жительница СНТ "Пластполимер-1", отметив, что сливные канавы за забором должны прочищаться.

На данный момент в связи с отсутствием дождей вода начала постепенно уходить с участков. Тем не менее, дачникам советуют запастись резиновыми сапогами перед приездом в Дунай.

Ранее мы сообщили о том, что восемь деревьев не устояли перед циклоном "Орнелла".

Фото: Владимир Колесник, Полина Колыверова