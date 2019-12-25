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Восемь деревьев не устояли перед циклоном "Орнелла"
Сегодня, 19:27
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Восемь деревьев не устояли перед циклоном "Орнелла"

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Проблемной зоной в плане подтоплений проезжей части оказалась набережная реки Карповки.

На проезжую часть рухнули восемь деревьев из-за циклона "Орнелла", который пришел в город с Балтийского моря. Об этом 31 августа рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству. 

Больше деревьев упало в Выборгском районе Петербурга. Предприятия уже убирают их. В комитете добавили, что серьезных подтоплений также пока удалось избежать. Дорожники выезжали всего по пяти адресам, которые были из Петроградского района. Они отмечают, что проблемной зоной в плане подтоплений проезжей части оказалась набережная реки Карповки.

Парки и сады Петербурга остаются открытыми, но в случае усиления ветра, вероятно, их закроют. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

Теги: деревья, орнелла, циклон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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