Восемь деревьев не устояли перед циклоном "Орнелла"

Проблемной зоной в плане подтоплений проезжей части оказалась набережная реки Карповки.

На проезжую часть рухнули восемь деревьев из-за циклона "Орнелла", который пришел в город с Балтийского моря. Об этом 31 августа рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству.

Больше деревьев упало в Выборгском районе Петербурга. Предприятия уже убирают их. В комитете добавили, что серьезных подтоплений также пока удалось избежать. Дорожники выезжали всего по пяти адресам, которые были из Петроградского района. Они отмечают, что проблемной зоной в плане подтоплений проезжей части оказалась набережная реки Карповки.

Парки и сады Петербурга остаются открытыми, но в случае усиления ветра, вероятно, их закроют.

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