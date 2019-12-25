Посол РФ в США рассказал о вывозном рейсе из Нью-Йорка.

Застрявшие в США российские школьники вернутся на родину. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов на странице дипломатического правительства на Facebook. Дипломат подтвердил, что дети вернутся домой. МИД запланировал вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву, который состоится 28 апреля.

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Посол заметил, что кроме школьников из 15 штатов Америки этим рейсом в Россию вернутся пожилые люди, которые находились на реабилитации после перенесенной операции. Российским дипломатам не удалось посадить на один рейс всех школьников, который сейчас находятся в США. На данный момент ведомство уточняет имена оставшихся и их контактные данные. Для многих пассажиров дорогу до Нью-Йорка оплачивали из средств, которые собрали дипломаты.

Движение "Русская молодежь Америки" создала график встречи школьников в аэропортах Нью-Йорка. Тех учеников, которые прибыли в город заранее, расселили по местным семьям. Некоторых школьников отказались везти в Нью-Йорк из отдаленных штатов Америки.

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