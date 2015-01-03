Застройщик рассказала о судьбе чибисов, которые поселились на стройплощадке в Пушкинском районе

На заболоченной части территории строительные работы приостановили на 3-4 недели, до 19 июня. За это время чибисы окрепнут.

На стройплощадке, где поселились чибисы, приостановили работы, чтобы спасти жизнь птенцов. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

По словам начальника управления перспективного развития компании "Терминал-Ресурс" Галины Пилипенко, орнитолог объяснила, что трогать птенцов нельзя, потому что это равносильно их уничтожению. Если человек дотронулся до птенца, птица больше не возвращается к гнезду. Поэтому просто взять их в руки и перенести практически невозможно.

Поэтому на заболоченной части территории строительные работы приостановили на 3-4 недели, до 19 июня. За это время чибисы окрепнут. Пилипенко отметила, что родители птенцов естественным способом уведут их в ту сторону, где нет шума, людей, техники, а сейчас работы на остальной части стройки продолжаются.

Ранее мы писали, что после зимы к петербургской дамбе начали слетаться птицы. Специалисты отмечают, что на дамбе пернатые обустраивают гнезда. В местах гнездования дирекция КЗС приостанавливает производство механизированных работ.

Фото: Вконтакте / Птицы СПб и России