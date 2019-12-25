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Рабочий подозревается в краже кабеля со стройки станции "Путиловская"
Сегодня, 14:48
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Рабочий подозревается в краже кабеля со стройки станции "Путиловская"

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На месте поймали 47-летнего бетонщика, мужчина хотел украсть почти 5 килограммов медного кабеля.

Росгвардейцы задержали рабочего, который подозревается в краже кабеля со стройки станции метро. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

О похищении полицейским 4 апреля заявил сотрудник пропускного пункта, расположенного на стройплощадке станции "Путиловская" на улице Васи Алексеева. К объекту направили вневедомственную охрану. На месте поймали 47-летнего бетонщика, мужчина хотел украсть почти 5 килограммов медного кабеля, спрятав его в мешке. 

Злоумышленника доставили в 31-й отдел, проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что пока житель Петроградского района был в своей квартире, соседнюю комнату ограбили на 9 тыс. рублей. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: кража, стройплощадка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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