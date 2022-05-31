Жители Пушкинского района спасают чибисов на участке для строительства школы

Они просят остановить работы до тех пор, пока птицы не вырастут.

Жители Пушкинского района спасают птенцов чибисов, которые поселились на участке, который собираются застроить.

Петербуржцы обеспокоены тем, что работы идут несмотря на то, что на территории живут птицы. Они прячутся в сухой траве. Несколько малышей уже отвезли в Центр спасения птиц "Сирин".

Застройщик пригласил полицию выгонять нас с поля, тк мы незаконно там находимся и вытаскиваем птенцов из под бульдозера. написала Анна.

На участке планируется строительство школы. Ранее застройщик "Терминал-Ресурс" приостановил стройку из-за птиц, но позже работы, несмотря на договоренности, возобновились.

Видео и фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России / Анна Смирнова