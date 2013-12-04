Застреливший приставов в Сочи рассказал о мотиве своих действий

По его словам, приставы хотели незаконно отобрать у него землю.

Застреливший судебных приставов в Адлере Вартан Кочьян рассказал о мотиве своей расправы. Видеоролик с его объяснениями был опубликован в Telegram-канале LifeShot.

Мужчина заявляет, что прибывшие сотрудники ФССП решили изъять у него землю, которая принадлежала его родителям. Он утверждает, что приставы действовали незаконно.

Это моя земля: моих родителей и моих детей. Мне 61 год, и я не жалею, что сделал. Не хотелось так, конечно. На их месте должна быть администрация, которая против народа идет. Не верьте им и судьям, которые там тоже непорядочные. комментарий Вартана Кочьяна

По его словам, ему не дали возможность оформить землю, которая досталась от родителей, на свое имя. Кочиян добавил, что не жалеет о случившемся.

Напомним, инцидент произошел 9 июня в Адлере. В ходе перестрелки были убиты два сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Они пришли к Кочияну, чтобы снести строения, которые по решению суда были признаны незаконно возведенными. Он потребовал покинуть территорию, а затем открыл огонь по приставам из ружья. После этого Кочиян сдался.

Следственный комитет РФ по Краснодарскому краю возбудил по факту случившегося уголовное дело.

Ранее житель Колпино устроил стрельбу из окна автомобиля.

Видео: Telegram/Life Shot