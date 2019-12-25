  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Меру пресечения Хованскому выберут в три часа дня
Сегодня, 12:16
186
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Меру пресечения Хованскому выберут в три часа дня

0 0

Заседание пройдет в Дзержинском районном суде.

Сегодня, в три часа дня, в Дзержинском районном суде Петербурга пройдет заседание по делу Хованского. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов. 

Дзержинский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского.

уточнили в пресс-службе

Материалы дела переданы судье Л.Н. Бражниковой.

Напомним, Хованский обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.

Друзья блогера выразили ему поддержку и отметили, что обратились за помощью к юристам. 

Ранее мы писали, что Смольнинский районный суд не планирует регистрировать материалы дела Хованского.

Фото: Youtube

Теги: задержание, юрий хованский
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии