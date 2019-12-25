Меру пресечения Хованскому выберут в три часа дня

Заседание пройдет в Дзержинском районном суде.

Сегодня, в три часа дня, в Дзержинском районном суде Петербурга пройдет заседание по делу Хованского. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Дзержинский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского. уточнили в пресс-службе

Материалы дела переданы судье Л.Н. Бражниковой.

Напомним, Хованский обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.

Друзья блогера выразили ему поддержку и отметили, что обратились за помощью к юристам.

Ранее мы писали, что Смольнинский районный суд не планирует регистрировать материалы дела Хованского.

Фото: Youtube