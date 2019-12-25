Смольнинский районный суд не планирует регистрировать материалы дела Хованского

Днем в четверг, 10 июня, в объединенной пресс-службе судов сообщили, что Смольнинский районный суд не регистрировал материалы дела об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу блогера Юрия Хованского.
И даже не планирует.
отметили в пресс-службе
О задержании блогера стало известно накануне утром, 9 июня. В его квартиру ворвались полицейские в сопровождении ОМОНа, а затем доставили Хованского в отдел. Мужчине вменяют ч.2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").
Ранее мы писали, что задержание блогера Юрия Хованского: что известно к этому часу.
Фото: Piter.tv
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