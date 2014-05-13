Заседание глав МИД ЕС перенесут в Брюссель из-за политики Венгрии

Жозеп Боррель указал на разногласия с политикой Венгрии по Украине.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель заявил о том, что решил перенести неформальное заседание глав МИД ЕС из Будапешта в Брюссель из-за противоречия позиции Венгрии в региональной европейской политике.Соответствующее заявление иностранец сделал в ходе брифинга с журналистами, выступая в преддверии заседания руководителей внешнеполитических ведомств регионального сообщества в Брюсселе. Известно, что мероприятие организовано при участии украинского министра по иностранным делам Дмитрия Кулебы.

Я счел, что гораздо уместнее будет провести эту встречу в Брюсселе, так как ряд позиций, заявленных венгерским правительством, противоречат общей политике ЕС. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Ранее бельгиский руководитель внешнеполитического ведомства Аджа Лябиб заявила прессе, что перенос заседания МИД стран ЕС в Брюссель напрямую связан с несогласием Жозепа Борреля с позицией Будапешта по региональному конфликту на Украине. Напомним, что Венгрия в настоящее время председательствует в ЕС, поэтому неформальная встреча по традиции должна быть организована там.

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Фото и видео: European Commission