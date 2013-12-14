ЕС отправил Украине 1,4 миллиарда евро из доходов от российских активов

Глава МИД Евросоюза сообщил об осуществленной отправке Украине денежных средств.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель заявил о том, что страны-члены ЕС уже начали направлять доходы, полученные от замороженных российских активов на оплату военных поставок армии киевского режима. В настоящее время Вооруженные силы Украины получили от данной статьи порядка 1,4 млрд евро. Соответствующее заявление иностранец сделал в ходе брифинга с журналистами, выступая в преддверии заседания руководителей внешнеполитических ведомств регионального сообщества в Брюсселе. Известно, что мероприятие организовано при участии украинского министра по иностранным делам Дмитрия Кулебы.

Мы уже начали использовать доходы от замороженных российских активов, 1,4 миллиарда евро были направлены Украине и странам ЕС на военные поставки. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Эксперт указал на то, что Евросоюз сейчас меняет логику оказания помощи киевскому режиму, заменяя возмещение странам регионального сообщества финансирование за уже проплаченные военные поставки на предварительное финансирование таких закупок, источником которых являются доходов от иммобилизованных российских активов.

Боррель предложил ввести санкции против некоторых израильских министров.

Фото и видео: European Commission