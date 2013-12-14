Глава МИД ЕС донес свою инициативу до коллег на неформальной встрече в Брюсселе.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Жозеп Боррель предложил ввести санкционное давление против некоторых израильских министров. Соответствующее заявление иностранец сделал в ходе брифинга с журналистами, выступая в преддверии заседания руководителей внешнеполитических ведомств регионального сообщества в Брюсселе. Известно, что мероприятие организовано при участии украинского министра по иностранным делам Дмитрия Кулебы.

Вы знаете, что это неформальное заседание, решений принято не будет. Но я инициировал такое обсуждение по санкциям против некоторых израильских министров, решать будут страны Евросоюза Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Ранее в СМИ говорилось о том, что Жозеп Боррель предложит ввести ограничения в отношении министра национальной безопасности еврейского государства Итамара Бен-Гвира, а также министра финансов Бецалеля Смотрича.

Боррель призвал ЕС полностью снять ограничения на удары ВСУ по России.

Фото и видео: European Commission