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Боррель предложил ввести санкции против некоторых израильских министров

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Глава МИД ЕС донес свою инициативу до коллег на неформальной встрече в Брюсселе.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Жозеп Боррель предложил ввести санкционное давление против некоторых израильских министров. Соответствующее заявление иностранец сделал в ходе брифинга с журналистами, выступая в преддверии заседания руководителей внешнеполитических ведомств регионального сообщества в Брюсселе. Известно, что мероприятие организовано при участии украинского министра по иностранным делам Дмитрия Кулебы.

Вы знаете, что это неформальное заседание, решений принято не будет. Но я инициировал такое обсуждение по санкциям против некоторых израильских министров, решать будут страны Евросоюза

Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Ранее в СМИ говорилось о том, что Жозеп Боррель предложит ввести ограничения в отношении министра национальной безопасности еврейского государства Итамара Бен-Гвира, а также министра финансов Бецалеля Смотрича.

Боррель призвал ЕС полностью снять ограничения на удары ВСУ по России.

Фото и видео:  European Commission

Теги: евросоюз, жозеп боррель, израиль, мид, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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