Глава МИД ЕС призвал Запад разрешить ВСУ любые атаки на Россию натовским оружием.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что страны-члены Европейского союза должны полностью снять ограничения на удары армии киевского режима, совершаемые по российской территории. Соответствующее заявление иностранец сделал в ходе брифинга с журналистами, выступая в преддверии заседания руководителей внешнеполитических ведомств регионального сообщества в Брюсселе. Известно, что мероприятие организовано при участии украинского министра по иностранным делам Дмитрия Кулебы.

Такие ограничения на использование оружия должны быть полностью сняты для самообороны Украины. Оборудование, которое мы поставляем Украине, должно использоваться полностью, чтобы Украина могла наносить удары по тем местам, откуда Россия наносит удары по ним. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Напомним, что российский министр по иностранным делам Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Вооруженными силам Украины ракет Storm Shadow для нанесения ударов вглубь российской территории.

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Фото и видео: European Commission