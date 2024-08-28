Еврокомиссия пока не считает Telegram очень крупной онлайн-платформой

Томас Ренье оценил цифровую платформу, работающую в странах ЕС.

Европейская комиссия напрямую не контролирует деятельность мессенджера Telegram, так как эта социальная сеть имеет всего 41 миллион пользователей на территории Евросоюза и не попадает в категорию "очень крупных цифровых, онлайн-платформ". Соответствующее заявление сделал во время выступления на регулярном брифинге перед журналистами официальный представитель Еврокомиссии Томас Ренье. Иностранный дипломат указал на то, что контроль за деятельностью Telegram лежит на плечах стран-членов ЕС.

По нашим последним оценкам, в ЕС Telegram имеет 41 миллион активных пользователей, мы продолжаем сейчас оценивать эти цифры. Соответственно, эта платформа не попадает под категорию очень крупных в ЕС и не находится под прямым надзором ЕК, эта обязанность возложена на страны-члены. Томас Ренье, эксперт

Эксперт отверг общественные обвинения в нападках на свободу слова через европейский "Закон о цифровых услугах". Томас Ренье добавил, что документ не нарушает свободу слова, а только предписывает онлайн-платформам удалять нелегальный контент.

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Фото и видео: European Commission