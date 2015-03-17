ЕК изучает прекращение Украиной прокачки нефти по "Дружбе"

Олоф Гилл прокомментировл обращение Будапешта.

Европейская комиссия продолжает изучать факты о прекращении киевским режимом прокачки нефти от российской компании "Лукойл" по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию. Соответствующее заявлкние во время брифинга с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель ЕК Олоф Гилл.

В понедельник замглавы Еврокомиссии Домбровскис получил письмо от министров иностранных дел Венгрии и Словакии… Мы внимательно изучаем содержание этого письма, собираем больше информации... Еврокомиссия изучает факты. Олоф Гилл, сотрудник ЕК

Ранее министр по иностранным делам Венгрии Петер Сийярто уведомил общественность о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Иностранный дипломат обещал поднять этот вопрос в понедельник на СМИД Евросоюза. Министерство экономики Словакии подтвердило сведения о том, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной транзита ресурсов через свою территорию.

В ЕК заявили, что оценят решение Болгарии удорожить транзит газа из России.

Фото и видео: European Commission