В ЕК заявили, что оценят решение Болгарии удорожить транзит газа из России

Олоф Гилл прокомментировал реакцию Брюсселя на санкционное давление в адрес "Газпрома".

Европейская комиссия в настоящее время оценивает и обсуждает с властями Болгарии решение национального правительства этой страны о повышении тарифов на транзит российского газа. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель Еврокомиссии Олоф Гилл. Чиновник ответил на вопрос о том, что такое решение члена ЕС вызвало негативную реакцию Сербии и Венгрии.

Мы оцениваем это решение и обсуждаем его с болгарскими властями. Я могу добавить, что санкции ЕС против России разрабатываются, принимаются и пересматриваются на общеевропейском уровне. ЕС должен оставаться единым в своей поддержке Украины. Олоф Гилл, сотрудник пресс-службы ЕК

Болгария с 13 октября установила акциз в 20 левов (в 10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского природного газа. Новая плата составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). В обычном случае эта оплата не превышает показатель в несколько процентов от фактической стоимости газа. Издание Financial Times считает установленные Болгарией пошлины "карательными". Местный инистр финансов Асен Василев подтвердил прессе, что целью национального правительства было снижение прибыли "Газпрома".

В Еврокомиссии заявили, что не могут осуждать тотальную блокаду Газы.

Фото и видео: European Commission