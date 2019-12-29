Заседание Комитета министров Совета Европы состоится в Страсбурге

Всё из-за грузинской оппозиции

В Тбилиси 14-15 мая должно было состояться совещание комитета министров Совета Европы. О переносе места встречи рассказали в МИД Грузии. Теперь заседание пройдёт в Страсбурге.

Причиной оказались призывы грузинской оппозиции не допускать до встречи Сергея Лаврова.

- Я встретился с руководством Совета Европы, было выражено абсолютное понимание, чтобы провести министериал в Страсбурге... Мы действовали в соответствии с правилами организации и с учетом интересов нашего государства и законодательства, так как ни одна сила не должна иметь возможность внести дестабилизацию в стране и использовать этот вопрос по разным политическим интересам, - рассказал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили был готов принять российскую делегацию.

Ранее Мария Захарова рассказывала об агрессивном поведении грузинских журналистов.

Видео: YouTube / А поговорить