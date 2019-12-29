Захарова: на российскую делегацию в Женеве напали грузинские журналисты

''Помрачение разума'' - написала Мария

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, что на российскую делегацию в Женеве ""набросились"". Нападавшими, по словам представителя МИДа, оказались журналисты из Грузии.

Инцидент произошёл перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека. О произошедшем Мария Захарова написала в фейсбуке.

- Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру, - пишет представитель МИД.

Она рассказала, что "зацепили" ее с коллегой, но Лавров не пострадал"" и назвала происходящее ""помрачением разума"".

Отметим, что грузинская оппозиция выступала против приезда Сергея Лаврова на совещание кабинета министров Совета Европы, который пройдёт в Тбилиси.

Видео: YouTube / Affairs of Russia, А поговорить