Защитник "Зенита" поздравил петербуржцев с Днем Победы

Ловрен возложил цветы в память о погибших и поздравил болельщиков и их близких в социальной сети.

Сегодня, 9 мая, хорватский защитник команды "Зенит" Деян Ловрен в Twitter опубликовал пост, в котором выразил благодарность ветеранам.

"С праздником Великой Победы! Память о подвиге каждого, кто защищал свою Родину и свободу, навсегда останется в наших сердцах!" — написал футболист в социальной сети.

Ловрен вместе с другими членами команды возложил цветы к Пискаревскому мемориалу. Посещение этого места в день или накануне праздника — ежегодная традиция сине-бело-голубых.

Ранее на Piter.tv сообщили, что сборная Словакии по футболу определится с базой в Петербурге в ближайшие дни.

Фото: Инстаграм / dejanlovren06