  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Защитник "Зенита" поздравил петербуржцев с Днем Победы
Сегодня, 17:20
136
kraratau27

Защитник "Зенита" поздравил петербуржцев с Днем Победы

0 0

Ловрен возложил цветы в память о погибших и поздравил болельщиков и их близких в социальной сети.

Сегодня, 9 мая, хорватский защитник команды "Зенит" Деян Ловрен в Twitter опубликовал пост, в котором выразил благодарность ветеранам. 

"С праздником Великой Победы! Память о подвиге каждого, кто защищал свою Родину и свободу, навсегда останется в наших сердцах!"

— написал футболист в социальной сети.

Ловрен вместе с другими членами команды возложил цветы к Пискаревскому мемориалу. Посещение этого места в день или накануне праздника — ежегодная традиция сине-бело-голубых. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что сборная Словакии по футболу определится с базой в Петербурге в ближайшие дни. 

Фото: Инстаграм / dejanlovren06

 

Теги: день победы, зенит, ловрен, петербург, спорт, футбол
Категории: Зенит, Футбол в России и Европе, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии