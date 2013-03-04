Защитник "Зенита" поздравил петербуржцев с Днем Победы

Сегодня, 9 мая, хорватский защитник команды "Зенит" Деян Ловрен в Twitter опубликовал пост, в котором выразил благодарность ветеранам.
"С праздником Великой Победы! Память о подвиге каждого, кто защищал свою Родину и свободу, навсегда останется в наших сердцах!"
— написал футболист в социальной сети.
Ловрен вместе с другими членами команды возложил цветы к Пискаревскому мемориалу. Посещение этого места в день или накануне праздника — ежегодная традиция сине-бело-голубых.
Ранее на Piter.tv сообщили, что сборная Словакии по футболу определится с базой в Петербурге в ближайшие дни.
Фото: Инстаграм / dejanlovren06
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