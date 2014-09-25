Футболисты "Зенита" посетили Пискаревский мемориал в День Победы

Для клубов и тренеров это является ежегодной традицией.

Клубная делегация "Зенита" посетила Пискаревское мемориальное кладбище и возложила цветы к Вечному огню у монумента "Мать-Родина". Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Память предков почтили игроки основного состава, женская команда и "Газпром"-Академия. Отмечается, что посещение мемориала в день или накануне праздника — это ежегодная традиция сине-бело-голубых.

Накануне память погибших воинов почтили власти Петербурга.

Напомним, что последний матч "Зенита" завершился ничьей. Он выступал против "Уфы" в предпоследнем, 29 туре РПЛ. Команда стала победителем досрочно.

Фото: ФК "Зенит" / Евгений Асмолов