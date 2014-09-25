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Футболисты "Зенита" посетили Пискаревский мемориал в День Победы
Сегодня, 15:00
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Футболисты "Зенита" посетили Пискаревский мемориал в День Победы

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Для клубов и тренеров это является ежегодной традицией.

Клубная делегация "Зенита" посетила Пискаревское мемориальное кладбище и возложила цветы к Вечному огню у монумента "Мать-Родина". Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Память предков почтили игроки основного состава, женская команда и "Газпром"-Академия. Отмечается, что посещение мемориала в день или накануне праздника — это ежегодная традиция сине-бело-голубых. 

Накануне память погибших воинов почтили власти Петербурга. 

Напомним, что последний матч "Зенита" завершился ничьей. Он выступал против "Уфы" в предпоследнем, 29 туре РПЛ. Команда стала победителем досрочно. 

Фото: ФК "Зенит" / Евгений Асмолов

Теги: день победы, зенит, футбольный клуб
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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