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Сборная Словакии по футболу определится с базой в Петербурге в ближайшие дни
Сегодня, 19:03
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kraratau27

Сборная Словакии по футболу определится с базой в Петербурге в ближайшие дни

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Команда сразится на футбольном поле с игроками из Польши и Швеции.

На следующей неделе станет известно, какую базу в Петербурге выбрала футбольная команда из Словакии. Об этом сообщил канал "78.ru" 9 мая. 

Известно, что с местом для тренировок Словацкая футбольная ассоциация определится в ближайшие три дня. 

На арене "Санкт-Петербург"  14 июня команда сыграет против Польши. Через 4 дня, 18 июня, она выйдет на матч со Швецией. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге выбрали подрядчика для оформления троллейбусов и трамваев к Евро-2020. Заявки на конкурс подали три компании. Самое выгодное предложение (7,69 миллиона рублей) выдвинуло ООО "Терминал".

Фото: pixabay

 

Теги: евро-2020, петербург, словакия, спорт, футбол
Категории: Зенит, Футбол в России и Европе, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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