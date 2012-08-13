Сборная Словакии по футболу определится с базой в Петербурге в ближайшие дни

Команда сразится на футбольном поле с игроками из Польши и Швеции.

На следующей неделе станет известно, какую базу в Петербурге выбрала футбольная команда из Словакии. Об этом сообщил канал "78.ru" 9 мая.

Известно, что с местом для тренировок Словацкая футбольная ассоциация определится в ближайшие три дня.

На арене "Санкт-Петербург" 14 июня команда сыграет против Польши. Через 4 дня, 18 июня, она выйдет на матч со Швецией.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге выбрали подрядчика для оформления троллейбусов и трамваев к Евро-2020. Заявки на конкурс подали три компании. Самое выгодное предложение (7,69 миллиона рублей) выдвинуло ООО "Терминал".

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