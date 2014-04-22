В Петербурге выбрали подрядчика для оформления троллейбусов и трамваев к Евро-2020

Подрядчик к началу футбольных матчей изготовит художественное оформление на специальной пленке.

СПБ ГУП "Горэлектротранс" выбрал подрядчика для оформления трамваев и троллейбусов к Евро-2020. Общественный транспорт будет украшать ООО "Терминал", стоимость данных работ составляет 8 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте государственных закупок.

Начальная стоимость контракта составляла 12,2 миллиона рублей. Заявки на конкурс подали три компании. Самое выгодное предложение (7,69 миллиона рублей) выдвинуло ООО "Терминал".

Подрядчик к началу футбольных матчей изготовит художественное оформление на специальной пленке и наклеит ее на внешние борта трамваев и троллейбусов. По окончании Евро-2020 наклейки нужно будет снять.

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Фото: Piter.tv