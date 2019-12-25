Защитник "Металлурга" Виктор Антипин близок к переходу в СКА

Он отыграл за клуб из Магнитогорска семь сезонов.

Как сообщает агентство Sport24, защитник магниторогского "Металлурга" Виктор Антипин в ближайшее время станет игроком петербургского СКА.

Хоккеист отказался от нового контракта с клубом. Руководство "Металлурга" предложило Антипину переподписать соглашение с пониженной зарплатой.

Михаил Антипин отыграл в составе "Металлурга" семь сезонов и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. По итогам последнего регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ - прим.) защитник провел 60 матчей и набрал 19 очков.

Ранее сообщалось, что пятеро хоккеистов СКА покинули клуб.

Фото: VK / @hcmetallurg