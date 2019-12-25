Защитник "Металлурга" Виктор Антипин близок к переходу в СКА

Как сообщает агентство Sport24, защитник магниторогского "Металлурга" Виктор Антипин в ближайшее время станет игроком петербургского СКА.
Хоккеист отказался от нового контракта с клубом. Руководство "Металлурга" предложило Антипину переподписать соглашение с пониженной зарплатой.
Михаил Антипин отыграл в составе "Металлурга" семь сезонов и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. По итогам последнего регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ - прим.) защитник провел 60 матчей и набрал 19 очков.
Ранее сообщалось, что пятеро хоккеистов СКА покинули клуб.
Фото: VK / @hcmetallurg
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