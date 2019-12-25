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Защита обжаловала продление ареста Ивану Сафронову
Сегодня, 12:36
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lesjasap

Защита обжаловала продление ареста Ивану Сафронову

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Мосгорсуд не назначил дату рассмотрения жалобы.

Защита обжаловала продление ареста Ивану Сафронову, который обвиняется в государственной измене. Адвокат Иван Павлов сообщил журналистам ТАСС, что юристы направили документы, требующие признать недействительным продление срока заключения под стражей фигуранта расследования до 7 декабря.

Защитой подана апелляционная жалоба на продление срока ареста Сафронова, она будет рассмотрена в Мосгорсуде

Иван Павлов, адвокат Ивана Сафронова

На данный момент Мосгорсуд не назначил дату рассмотрения жалобы.

ФСБ изъяла компьютер Сафронова, с которого он якобы передавал данные спецслужбе.

Теги: арест, иван сафронов
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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