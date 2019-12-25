Мосгорсуд не назначил дату рассмотрения жалобы.

Защита обжаловала продление ареста Ивану Сафронову, который обвиняется в государственной измене. Адвокат Иван Павлов сообщил журналистам ТАСС, что юристы направили документы, требующие признать недействительным продление срока заключения под стражей фигуранта расследования до 7 декабря.

Защитой подана апелляционная жалоба на продление срока ареста Сафронова, она будет рассмотрена в Мосгорсуде Иван Павлов, адвокат Ивана Сафронова

На данный момент Мосгорсуд не назначил дату рассмотрения жалобы.

ФСБ изъяла компьютер Сафронова, с которого он якобы передавал данные спецслужбе.