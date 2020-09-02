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Арест Ивану Сафронову продлили на три месяца

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Подозреваемый в госизмене будет под стражей до 7 декабря.

Арест Ивану Сафронову продлили на три месяца и одни сутки. Об этом сообщили журналисты из ТАСС со ссылкой на постановление Лефортовского суда Москвы. 

Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Сафронову меры пресечения в виде содержания под стражей

постановление суда

Таким образом, обвиняемый в государственной измене советник генерального директора "Роскосмоса" проведет под стражей до 7 декабря. 

СПЧ настаивает на рассмотрении дела Сафронова в открытом режиме.

Видео: YouTube/Коммерсантъ

Теги: арест, госизмена, иван сафронов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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