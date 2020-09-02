Арест Ивану Сафронову продлили на три месяца и одни сутки. Об этом сообщили журналисты из ТАСС со ссылкой на постановление Лефортовского суда Москвы.
Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Сафронову меры пресечения в виде содержания под стражей
постановление суда
Таким образом, обвиняемый в государственной измене советник генерального директора "Роскосмоса" проведет под стражей до 7 декабря.
СПЧ настаивает на рассмотрении дела Сафронова в открытом режиме.
Видео: YouTube/Коммерсантъ
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