Подозреваемый в госизмене будет под стражей до 7 декабря.

Арест Ивану Сафронову продлили на три месяца и одни сутки. Об этом сообщили журналисты из ТАСС со ссылкой на постановление Лефортовского суда Москвы.

Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Сафронову меры пресечения в виде содержания под стражей постановление суда

Таким образом, обвиняемый в государственной измене советник генерального директора "Роскосмоса" проведет под стражей до 7 декабря.

СПЧ настаивает на рассмотрении дела Сафронова в открытом режиме.

Видео: YouTube/Коммерсантъ