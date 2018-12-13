Мамаев и Кокорин могут выйти раньше срока

Футболисты обжаловала приговор.

Приговоренные к реальным тюремным срокам осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали на апелляцию. Спортсмены рассчитываю, что судья удовлетворит их обращение, и они смогут выйти на свободу. Об этом "Риа Новостям" рассказала замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

В данный момент игроки ждут решения апелляционной инстанции и этапирования в колонию. В случае положительного решения суда они смогут выйти на свободу согласно правилу отбывания срока в СИЗО, где один день считается за полтора в колонии.

Напомним, что всем участникам нашумевшего скандала с участием футболистов Пресненский районный суд назначил реальные тюремные сроки. Фигурантов расследования обвинили в хулиганстве и побоях. Они избили в центре Москвы чиновника из Минпромторга Дениса Пака, генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина и водителя Виталия Соловчука, работающего на телевизионный канал.

Вероятным местом отбывания наказания может стать ярославская колония №1, куда отправляют заключенных, получивших первый срок.

Фото: vk.com/zenit63