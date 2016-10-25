Защита Саркози подала ходатайство о его освобождении

Суд Парижа приговорил экс-президента Франции к пяти годам тюремного заключения.

Ходатайство об освобождении бывшего президент Франции Николя Саркози из-под стражи направили в апелляционный суд. Об этом заявил журналистам его адвокат Кристоф Ингрен.

По его словам, экс-глава государства будет находиться в тюрьме минимум три недели. Ингрен напомнил, что апелляционный суд имеет два месяца на то, чтобы вынести решение по ходатайству об освобождении, а средний срок рассмотрения дела составляет один месяц.

Таким образом, в любом случае, даже если ничто не оправдывает это содержание под стражей, он пробудет там в течение месяца. Кристоф Ингрен, адвокат

Напомним, 25 сентября суд Парижа приговорил Николя Саркози к пяти годам тюремного заключения. Его признали виновным в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года

Фото: YouTube / Sky News