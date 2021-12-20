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Зарядные хабы для электромобилей будут производить в Петербурге
Сегодня, 18:34
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Зарядные хабы для электромобилей будут производить в Петербурге

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Одно устройство может заряжать до шести электромобилей одновременно.

Компания из Петербурга "Яблочков" начнет серийное производство зарядных хабов для электромобилей с 2024 года. Планируется, что в год будут выпускать до 20 штук, пишут "Ведомости Санкт-Петербург". 

Грант на 30 млн рублей компания получила от Фонда содействия инновациям. Согласно условиям гранта, компания обязана выпустить и продать комплексов на общую сумму в 2 млрд рублей. Стоимость одного хаба от 20 до 100 млн рублей в зависимости от комплектации. 

Одно устройство может заряжать до шести электромобилей одновременно. Программное обеспечение к хабам "Яблочков" разработает самостоятельно.

Компания "Яблочков" выпускает зарядные устройства для электротранспорта более пяти лет. В этом году "Яблочков" произвел 34 многопостовых станции на 201 зарядный порт.

Фото: phxere
 

Теги: зарядка, хабы, электромобили
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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