Заразившийся коронавирусом россиянин летел транзитом через Австрию

Сейчас все заразившиеся находятся в изоляции.

Состояние двух заболевших коронавирусом нового типа в Подмосковье удовлетворительное. Выяснилось, что один из них летел транзитом через Австрию. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Оба находятся в изолированных боксах инфекционных отделений больниц. Они недавно прилетели из Италии. Сейчас установлены все лица, с кем контактировали заболевшие.

11 марта число зарегистрированных случаев коронавируса в России увеличилось до 28. Об этом рассказали в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Ранее была названа последняя страна Европы без коронавируса.