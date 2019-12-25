Компьютеры, FPV-дроны и шлемы обойдутся школе почти в 2 млн рублей

На открытие класса дроноведения в школе потребуется до 1,9 млн рублей.

Создание класса дроноведения в российской школе обойдется в сумму от 1,5 млн до 1,9 млн рублей. Такую оценку в беседе с ТАСС представил директор Центра беспилотных систем Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Сергей Гущин.

Обязательного предмета по дроноведению в российских школах пока нет, однако образовательные учреждения могут вводить его самостоятельно. Единого учебника по этой дисциплине также не существует, но в федеральный перечень уже включили пособия по беспилотным системам для учеников 8–11 классов.

Наиболее затратной частью оснащения станет техника для тренировок. Покупка 10 мощных компьютеров или ноутбуков для симуляторов полетов обойдется в 700–800 тыс. рублей. Лицензии на программное обеспечение будут стоить около 2 тыс. рублей на одно рабочее место. Еще 80–100 тыс. рублей потребуется на универсальные пульты управления, которые подходят как для тренажеров, так и для реальных беспилотников.

На компьютерные столы и кресла необходимо заложить 150–230 тыс. рублей. Покупка безопасных шкафов для аккумуляторов, экранов и проводов потребует еще 100–125 тыс. рублей.

Для практических занятий понадобятся 10 небольших FPV-дронов стоимостью около 150 тыс. рублей и видеошлемы за 200–330 тыс. рублей. На зарядные устройства, запасные винты и аккумуляторы потребуется 60–70 тыс. рублей, а на защитные сетки и трассы — около 90 тыс. рублей.

Дополнительные расходы связаны с ремонтом техники: поскольку беспилотники часто ломаются, ежегодно на запчасти и восстановление оборудования придется выделять от 60 тыс. до 100 тыс. рублей.

Отдельной статьей расходов станет оплата труда преподавателя. В Петербурге штатный педагог получает 1–1,5 тыс. рублей за академический час, а приглашенный инструктор — 1,5–2,5 тыс. рублей. При нагрузке около 68 часов в год, или двух занятиях в неделю, расходы на преподавание составят от 70 тыс. до 170 тыс. рублей.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)