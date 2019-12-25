В Петербурге и Ленобласти начали расследование из-за оспы обезьян

Роспотребнадзор проверяет контакты госпитализированных с подозрением на оспу обезьян.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области началось санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с подозрением на заболевание оспой обезьян. Пять человек госпитализированы в Боткинскую больницу, где находятся под медицинским наблюдением.

Специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора проводят противоэпидемические мероприятия. Сейчас устанавливаются люди, которые могли контактировать с пациентами. В помещениях, где предположительно находились госпитализированные, проводят дезинфекцию.

Для проверки диагноза применяют тест-системы, разработанные Роспотребнадзором. Они позволяют выявлять вирус. Окончательные результаты обследования в предоставленных сведениях не указаны.

Оспа обезьян передается при тесном контакте с зараженным человеком, в том числе при физическом взаимодействии, соприкосновении с пораженными участками кожи или загрязненной одеждой. Среди возможных симптомов — высокая температура, увеличение лимфатических узлов, мышечные боли и характерная сыпь. Первые признаки могут появиться через 1–21 день после заражения.

При подозрении на инфекцию рекомендуется ограничить контакты с другими людьми и незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге пройдет встреча родственников людей с алкогольной зависимостью.

Фото: Piter.TV