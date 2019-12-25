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В Петербурге устанавливают круг контактных лиц после подозрения на оспу обезьян
Вчера, 23:42
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В Петербурге устанавливают круг контактных лиц после подозрения на оспу обезьян

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Роспотребнадзор сообщил о мерах после госпитализации пяти человек в Петербурге.

В Санкт-Петербурге специалисты устанавливают круг контактных лиц после госпитализации пяти человек с подозрением на оспу обезьян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межрегиональное управление Роспотребнадзора по городу и Ленинградской области.

В ведомстве сообщили, что в городе организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Специалисты также проводят работу по выявлению людей, которые могли контактировать с госпитализированными.

Для диагностики оспы обезьян Роспотребнадзор разработал и зарегистрировал тест-системы, позволяющие выявлять вирус в короткие сроки. Информация о подтверждении диагноза у пяти пациентов в сообщении не приводится.

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Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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