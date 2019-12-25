Роспотребнадзор проверяет возможный случай оспы обезьян в Петербурге

Пять человек находятся под наблюдением врачей из-за подозрения на оспу обезьян.

В Санкт-Петербурге пять человек госпитализированы с подозрением на оспу обезьян. Они находятся под медицинским наблюдением, сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области.

После получения информации о возможном заражении специалисты ведомства начали санитарно-эпидемиологическое расследование и организовали комплекс противоэпидемических мероприятий. Также выдано предписание на проведение дезинфекции.

В рамках проверки специалисты устанавливают людей, которые могли контактировать с предполагаемыми заболевшими. Для диагностики оспы обезьян в России разработаны и зарегистрированы тест-системы, позволяющие выявлять вирус в короткие сроки.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, распространенное преимущественно в странах Центральной и Западной Африки. На момент публикации информация о подтверждении диагноза у госпитализированных не приводилась.

Фото: Piter.TV