Роспотребнадзор проверяет возможный случай оспы обезьян в Петербурге

В Санкт-Петербурге пять человек госпитализированы с подозрением на оспу обезьян. Они находятся под медицинским наблюдением, сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области.
После получения информации о возможном заражении специалисты ведомства начали санитарно-эпидемиологическое расследование и организовали комплекс противоэпидемических мероприятий. Также выдано предписание на проведение дезинфекции.
В рамках проверки специалисты устанавливают людей, которые могли контактировать с предполагаемыми заболевшими. Для диагностики оспы обезьян в России разработаны и зарегистрированы тест-системы, позволяющие выявлять вирус в короткие сроки.
Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, распространенное преимущественно в странах Центральной и Западной Африки. На момент публикации информация о подтверждении диагноза у госпитализированных не приводилась.
Фото: Piter.TV
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