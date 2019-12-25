Более 90 спасателей выезжали на помощь людям в Ленобласти за сутки

Спасатели Ленобласти за сутки 14 раз выезжали на происшествия.

За минувшие сутки сотрудники МЧС 14 раз выезжали на помощь людям в Ленинградской области. Спасатели тушили пожары, ликвидировали последствия дорожно-транспортных происшествий и участвовали в работах на водном объекте.

В регионе зафиксировали 8 пожаров. На их тушение направили 69 спасателей и 17 единиц техники. В результате происшествий пострадал один человек.

Еще пять выездов были связаны с ДТП. На местах аварий работали 21 специалист и 5 единиц техники. Травмы получили пять человек, еще двоих спасли.

Кроме того, за сутки произошло одно происшествие на водном объекте. На место выехали пять спасателей, однако человек погиб.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности: не купаться в незнакомых и необорудованных местах, проверять состояние шин перед поездками и следить за исправностью пожарных извещателей. При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина погиб в ночном пожаре на Светлановском проспекте.

Фото: МЧС