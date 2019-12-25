Петербургские бани превращают парение в театральное представление

В Петербурге растет интерес к банному отдыху, а в Курортном районе открываются комплексы нового формата.

В Петербурге растет спрос на банные услуги, а сами комплексы постепенно становятся частью оздоровительной и туристической индустрии. Особенно активно новые проекты развиваются в Курортном районе, где банный отдых ориентирован не только на досуг, но и на восстановление сил, пишет ДП.

Как рассказала руководитель Центра развития банной индустрии Кристина Сенотрусова в подкасте "Петербургский стиль в туризме", загородное парение отличается от посещения городской бани продолжительностью и форматом. Если в городе люди обычно проводят в парной несколько часов, то за городом банный отдых может стать частью поездки на выходные.

Современные комплексы внедряют технологии умного дома и голосовых помощников на базе искусственного интеллекта. Такие системы, в частности, могут по просьбе посетителя регулировать подачу пара. Одновременно развивается коллективное парение, которое превращается в отдельное развлекательное мероприятие, например корпоративный выезд.

По словам Сенотрусовой, аудитория бань расширяется за счет туристов из других регионов и стран, а также молодых посетителей, в том числе зумеров. Для них организуют программы, которые выходят за рамки привычного посещения парной.

Одним из таких форматов становятся иммерсивные представления. Пар-мастер может читать в парной стихи Роберта Рождественского, создавая атмосферу литературного спектакля, в котором посетители становятся участниками происходящего. Такой отдых позволяет ненадолго отвлечься от информационного потока и сосредоточиться на собственных ощущениях.

При этом сохраняется интерес и к традиционным видам парения, включая баню по-черному. Отдельным направлением становится "избинг" — формат сельского туризма, в котором гости живут в традиционных бревенчатых домах, самостоятельно колют дрова и пользуются печным отоплением и баней.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцы за год увеличили спрос на рыбу и безалкогольные напитки.

Фото: unsplash (Alex Tyson)