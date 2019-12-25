МЧС предупредило о ночных заморозках и дожде в Ленобласти

Заморозки и небольшой дождь ожидаются в Ленинградской области 17 октября.

В Ленинградской области в ночь на 17 октября температура воздуха опустится до -1 градуса. В отдельных районах региона ожидается небольшой дождь, сообщили в МЧС со ссылкой на прогноз Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В течение суток сохранится облачная погода с прояснениями. Небольшие осадки вероятны преимущественно на северо-западе области.

Ночью южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Днем направление сменится на юго-западное и западное, скорость останется такой же.

Ночная температура составит от -1 до +4 градусов, а на западе региона местами достигнет +9 градусов. Днем воздух прогреется до +8…+13 градусов. Существенных изменений атмосферного давления не ожидается.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам обещают сухой и теплый день 2 октября: антициклон продолжает блокировать дожди.

Фото: Piter.TV