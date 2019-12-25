Заразившаяся COVID-19 Тимошенко впервые рассказала о своем состоянии

Две недели борьбы с болезнью изменили её "ощущение реальности".

Заразившаяся COVID-19 лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко впервые рассказала о своем состоянии. Соответствующая запись появилась на странице политика в Facebook.

Она заявила, что две недели борьбы с болезнью изменили её "ощущение реальности".

Кризисное состояние удалось пережить. Юлия Тимошенко, украинский политик

Она отметила, что полного выздоровления ей пока далеко, но она уже начинает шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни.

Тимошенко поблагодарила лечащих врачей, а также всех, кто её поддерживал.

Ранее мы писали, что Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ.