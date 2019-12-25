Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ

Лидер партии "Батькивщина" заразилась коронавирусом.

Бывшего украинского премьер-министра Юлию Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили журналисты из издания "РБК-Украина". Днем 23 августа стало известно о том, что оппозиционный политик и лидер партии "Батькивщина" заразилась коронавирусом.

Медицинский персонал заявил, что состояние пациентки Юлии Тимошенко оценивается как стабильно тяжелое. Ее температура не опускается ниже 39 градусов по Цельсию. Также известно, что дочь и зять Тимошенко переносят COVID-19 в легкой форме. Информации о том, когда и при каких обстоятельствах произошло инфицирование, нет.

Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах.