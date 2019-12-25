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Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах
Сегодня, 16:24
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matveyvn

Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах

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Соглашение не может быть актуальным в нынешних условиях.

Украина решила прекратить соглашение с Россией о взаимном учреждении торговых представительств. Такое решение приняло правительство Украины. О нём рассказала заместитель министра иностранных дел республики Эмина Джапарова на своей странице в Facebook.

По её словам, соглашение не может быть актуальным в нынешних условиях российской агрессии и оккупации Крыма, что негативно сказалось на отношениях двух стран.

Это соглашение, как и многие другие, потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины.

Эмина Джапарова, замминистра иностранных дел Украины

Ранее Тимошенко выступила за проведение новых выборов президента Белоруссии.

Теги: договор о торгпредствах, торговля, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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