Заражённые COVID-19 медики пожаловались на питание и нехватку средств защиты

Заражённые COVID-19 медики из больницы №1 в Барнауле пожаловались на питание и нехватку средств защиты. Об этом сообщает телеграм-канал издания "Подъём".
Отметим, что данная клиника была перепрофилирована в COVID-госпиталь. На видео оттуда медики показали две кастрюли с манной кашей, а также две коробки, внутри которых сливочное масло, сахар, сыр и заварка. При этом горячей воды и хлеба в комплекте нет. Медики закономерный вопрос — не предлагают ли им таким образом жевать сухой чай.
Это весь набор продуктов на завтрак. Также авторы видео отмечают, что им не выдали посуду.
Вчера у нас был ужин в десять вечера, мы его с боем выбили.
рассказывают медики
По их словам, сотрудников реанимации кормят отдельно.
Ранее были названы сроки массового вакцинирования россиян от коронавируса.
Видео: Telegram/ pdmnews.ru
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