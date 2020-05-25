Заражённые COVID-19 медики пожаловались на питание и нехватку средств защиты

Авторы видео отмечают, что им не выдали посуду.

Заражённые COVID-19 медики из больницы №1 в Барнауле пожаловались на питание и нехватку средств защиты. Об этом сообщает телеграм-канал издания "Подъём".

Отметим, что данная клиника была перепрофилирована в COVID-госпиталь. На видео оттуда медики показали две кастрюли с манной кашей, а также две коробки, внутри которых сливочное масло, сахар, сыр и заварка. При этом горячей воды и хлеба в комплекте нет. Медики закономерный вопрос — не предлагают ли им таким образом жевать сухой чай.

Это весь набор продуктов на завтрак. Также авторы видео отмечают, что им не выдали посуду.

Вчера у нас был ужин в десять вечера, мы его с боем выбили. рассказывают медики

По их словам, сотрудников реанимации кормят отдельно.

Ранее были названы сроки массового вакцинирования россиян от коронавируса.

Видео: Telegram/ pdmnews.ru