Процесс начнется осенью и растянется на 6-9 месяцев.

Названы сроки массового вакцинирования россиян от коронавируса. Об этом рассказал глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург во время эфира телепередачи "Жить здорово!". По словам специалиста, вакцинировать население от SARS-CoV-2 медики начнут не раньше осени 2020 года. Сам процесс займет около шести или девяти месяцев.

Естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину, будем считать, что в лучшем варианте это займет полгода Александр Гинцбург, микробиолог

Эксперт добавил, что у человека выработается иммунитет к коронавирусу за два дня после повторной встречи с инфекцией. После первой прививки можно будет выявить гуморальный клеточный иммунитет, после второй — множественные "клетки памяти".

У протестировавших на себе вакцину от COVID-19 ученых нашли антитела.