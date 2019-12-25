Массовое вакцинирование от COVID-19 может начаться осенью.

У протестировавших на себе вакцину от COVID-19 ученых нашли антитела. Об этом сообщил директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Накануне учёные центра добровольно протестировали на себе вакцину, разработанную ими.

"Они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни, тем более, заболеть. - Александр Гинцбург, директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

По его словам, у испытавших на себе вакцину обнаружены протективные антитела, которые нейтрализуют вирус.

Гинцбург добавил, что массовое вакцинирование от COVID-19 может начаться осенью. Он не исключает, что этот процесс растянется на семь или девять месяцев, так как привить всех сразу не получится.

Ранее мы рассказывали, что российские ученые успешно испытали вакцину от COVID-19 на себе.