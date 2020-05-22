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Российские ученые успешно испытали вакцину от COVID-19 на себе

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Сколько именно сотрудников НИИ опробовали на себе вакцину — неизвестно.

Российские ученые успешно испытали векторную вакцину от COVID-19 на себе. Это были сотрудники НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об успешных испытаниях рассказал директор НИИ, академик РАН Александр Гинцбург.

По его словам, после испытаний негативных и побочных эффектов не обнаружено. Гинцбцрг отметил, что учёные испытывали на себе вакцину в большей мере ни для того, чтобы продолжить исследование, а для того, чтобы себя защитить. Это позволит им дальше работать в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

Сколько именно сотрудников НИИ опробовали на себе вакцину — неизвестно. Официально вакцина сейчас находится в стадии доклинических испытаний на приматах. Поэтому учёные ввели её себе самостоятельно.

Ранее Мурашко обозначил сроки появления вакцины от коронавируса.

Видео: duma.gov.ru

Теги: вакцина, коронавирус, ученые
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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