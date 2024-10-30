Запуск корабля "Шэньчжоу-19" с тремя тайконавтами признали успешным

Экипаж отправился на орбитальную станцию "Тяньгун".

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-19" с тремя тайконавтами на своем борту, вышел на заданную орбиту. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центрального телевидения КНР со ссылкой на специалистов отрасли. Известно, что объект с экипажем направляется к орбитальной станции под названием "Тяньгун". Космический корабль успешно отделился от ракеты, состояние астронавтов считается хорошим.

Напомним, что запуск "Шэньчжоу-19" состоялся 30 октября в 04:27 утра по пекинскому времени (в 23:27 вечера 29 октября по времени Москвы) с территории местного космодрома Цзюцюань, расположенного в северо-западной части Китая.данную миссию возглавил Цай Сюйчжэ. Ранее он являлся членом миссии "Шэньчжоу-14". Для космонавтов Сун Линдуна и Ван Хаоцзэ полет станет первым в профессиональной карьере. Добавим, что Ван Хаоцзэ станет третьей по счету китайской представительницей которая побывает в космическом пространстве. В настоящее время она единственная женщина-бортинженер в КНР. На орбитальной стации также остается экипаж миссии "Шэньчжоу-18", прибывший на "Тяньгун" 25 апреля 2024 года.

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Фото и видео: YouTube / CCTV中文